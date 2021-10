Cameroun : Seulement 21% des boues fécales sont « correctement « traitées à Yaoundé

La nouvelle station de traitement des boues de vidange de Yaoundé a été inauguré le 20 Septembre dernier.

La station comporte deux unités de traitement. Une pour le traitement des éléments solides et l’autre pour le traitement des liquides. Evaluée á plus de 2,5 milliards FCFA, elle va servir 3,2 millions d’habitants vivants à Yaoundé.

L’unité de traitement des solides comporte le bureau de réception, des bassins épaisseurs et des lits de séchage. Ainsi, lorsqu’un camion de boue extraite des toilettes arrive, il déverse son contenu dans un bassin. La partie liquide est extraite, la partie solide est passée au séchage et est utilisée plus tard comme du compost et de l’engrais.

Le liquide traité et ne représentant plus un danger, est déversé dans la nature. Ce projet d’assainissement a été mis en œuvre par la Communauté urbaine de Yaoundé, avec l’appui d’un bureau d’études transversal, Delvic-Era Cameroun. L’agence française de développement et l’Association internationale des maires ont alloué des fonds pour la réalisation des travaux. L’objectif est de mieux encadrer la filière par la réglementation, de faciliter l’implication des entreprises de vidange par un système de licence, et de développer des outils de monitoring et planification.

A noter que l’installation affiche une capacité de 200 m3 par jour. Le centre dispose également de camions qui peuvent faire le ramassage. Les tarifs de la vidange appliqués à Yaoundé varient entre 70 000 et 120 000 FCFA le tour de vidange, selon le volume du camion et la difficulté d’accès à la fosse.