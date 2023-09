Cameroun : six instituts universitaires sanctionnés

Les sanctions ont été communiquée au public le 30 août 2023. Elles sont consécutives à la tenue de la 29è session la Commission nationale de l’enseignement supérieur privé le 11 août dernier.

Six établissements d’enseignement supérieur privé localisés à Yaoundé, à Bafoussam, à Ngaoundéré, à Garoua et à Bertoua, écopent de sanctions à l’approche de la rentrée académique du 02 octobre prochain. « Avertissement », « blâme », « interdiction d’extension de filières », « fermeture de campus », sont de principales sanctions arrêtées à leur encontre. Ces sanctions leurs sont infligées à cause des disfonctionnements observés au cours des derniers mois. Ces disfonctionnements varient d’un institut à l’autre.

Il est reproché à l’Institut de l’émergence de la santé et des sciences biomédicales de Ngaoundéré d’avoir présenté de manière frauduleuse les candidats au BTS et au HND. A l’Institut supérieur professionnel de sciences et technologie de Ngong dans le Nord, il est reproché l’abandon des étudiants en cours de formation. Le péché commis par l’Institut supérieur des arts et métiers de Bafoussam est « la publicité mensongère » et « l’ouverture de formations non autorisées ». Ce dernier motif a conduit aussi à la sanction de Standard bilingual academy health sciences de Yaoundé. L’Institut supérieur de pétrochimie et d’ingénierie mathématique de Yaoundé écope d’un avertissement pour suspension abusive du directeur de l’établissement.

Les conflits d’intérêt entre les partenaires et l’ouverture frauduleuse d’un campus annexe à Douala ont valu à l’Institut supérieur des sciences, des technologies et d’agriculture localisé à Bertoua, un avertissement et la fermeture de son campus annexe à Douala.

Les disfonctionnements suscités ont été examinés au cours de la 29è session de la Commission présidée par Felix Nicodem Bikoi. Cette session s’est tenue le 11 août dernier au ministère de l’Enseignement supérieur. L’examen a aussi concerné les demandes d’accréditation (création, ouverture, agrément, extension et homologation des filières).