Cameroun : six morts dans un accident à Doumé

L’accident de la circulation a eu lieu sur la nationale N°10, sur l’axe Abong-Mbang-Bertoua dans la matinée du 08 août 2023.

Six personnes ont trouvé la mort hier sur la route. Un bus de transport de 70 places, de la compagnie Avenir de la Kadey, a percuté un camion à l’arrière dans le village Kobila, arrondissement de Doumé, région de l’Est. Trois personnes ont trouvé la mort sur place et les trois autres entre le lieu de l’accident et l’hôpital de district de Doumé. Plusieurs blessés graves sont pris en charge dans cette formation sanitaire.

L’accident s’est produit vers 3h du matin près de l’école primaire de Kobila alors que le bus se rendait à Bertoua. Selon les témoignages, une fois qu’elles ont été informées, les autorités locales ont effectué une descente sur les lieux en compagnie des forces de maintien de l’ordre. L’excès de vitesse serait la principale cause de cet accident.