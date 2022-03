Cameroun : Song convoque 38 Lions pour défier les Fennecs d’Algérie

La première liste du nouveau manager des Lions connaît quelques nouveautés. On note la présence de trois nouveaux, Olivier Ntcham, Sacha Boey et Gaël Ondoa.

La toute première liste du mandat de Rigobert Song à la tête de l’équipe fanion du Cameroun était très attendue. Le nouveau sélectionneur des Lions fait le pari de la continuité. La tournée de persuasion de binationaux en Europe, n’a pas pu apporter grand-chose. Pour la double confrontation face à l’Algérie, les 25 et 29 mars, dans le cadre des barrages pour la Coupe du monde 2022, il fait les choix forts en présélectionnant 38 joueurs.

La grosse surprise de cette première liste est la présence du gardien de but champion d’Afrique 2017 Fabrice Ondoa, qui vient de trouver un club dans le modeste championnat letton, FK Auda et de son homonyme Gaël Ondoa, qui évolue à Hanovre, en D2 allemande. Deux binationaux Sacha Boey et Olivier Ntcham pourront également fêter leurs premières sélections chez les Lions.

Le premier cité, âgé de 21 ans, latéral droit à Galatatasaray est très prometteur. Cependant, on ne pourrait dire de même pour le très peu talentueux milieu de terrain de Swansea, qui a, pendant longtemps, boudé les Lions en espérant d’être convoqué chez les Bleus.

Pour le reste, le contingent n’offre pas de grandes surprises par rapport aux joueurs qui ont disputé la dernière Can. On noter néanmoins les retours en sélection, d’Arnaud Djoum, John Mary, Léandre Tawamba et Jean Claude Bilong. Kevin Sony, le milieu offensif du club grec d’Asteras Tripolis, présélectionné par Antonio Conceiçao n’avait pas pu disputer la Can. A lui de saisir sa chance cette fois-ci.