Cameroun : sortie officielle d’un ouvrage collectif sur l’économie de la religion en Afrique

La cérémonie de dédicace de la production scientifique a lieu ce vendredi 14 avril 2023 dans la salle des conférences et des spectacles au campus A de l’université de Dschang.

C’est l’œuvre d’une trentaine de chercheurs en économie et dans diverses sciences humaines et sociales. L’ouvrage collectif est intitulé « Economie de la religion en Afrique : développements récents et trajectoire durable ». Le document de 25 chapitres est donc le fruit du travail en équipe. A travers ses différents chapitres, les chercheurs présentent les résultats de leurs recherches et réflexions. Son édition a bénéficié de paratextes de dignitaires d’obédiences religieuses et diverses, informe le recteur de l’université de Dschang.

L’ouvrage compte 820 pages. Il a été publié aux éditions L’Harmattan le 4 novembre 2022. Sa rédaction s’est faite sous la direction de Roger Antoine Pepin Tsafack Nanfosso et Bruno Emmanuel Ongo Nkoa. Son préfacier est Mgr Dieudonné Watio, évêque émérite de Bafoussam.

Dans un communiqué, le Pr. Roger Tsafack Nanfosso précise que la présentation de cet ouvrage collectif marque sa sortie officielle. Elle s’inscrit dans le cadre de l’animation scientifique de l’université et de l’appui au développement. Au regard de l’importance que le patron de l’université accorde à cette production, sa richesse pour la culture intellectuelle n’est plus à démontrer. L’ouvrage est disponible chez L’Harmattan et coûte environ 36 000 francs CFA.