Cameroun – Startimes Football Chill : promesse tenue !

Samedi dernier, StarTimes Cameroun a convié ses fidèles abonnés et ses partenaires médias dans un lieu prestigieux, pour en vivre en direct le classico Barça – Real, dont il est le diffuseur officiel. Retour sur cette journée haute en couleur !

Il est 07h30 quand les équipes de StarTimes Cameroun se mette en place au Mermo NightLife de Bonamoussadi. Techniciens, hôtesses, Dj, tous sont au four et au moulin pour installer le branding et la sonorisation. Hervé Fabien Mabom, Manager Marketing fait un dernier briefing avec ses équipes. “Enfin le jour j!” s’exclame Vanessa, une hôtesse. Un mélange de stress et d’engouement peuvent se lire sur certains visages.

Trois heures de temps après, les premiers journalistes commencent à arriver, pour assister au point de presse, en prélude du match. Cette rencontre réunissant sur le même le plateau StarTimes et LaLiga a pour objectif de présenter les deux organisations et leur partenariat.

Lors de sa présentation, le Marketing Manager du pôle Cameroun a présenté sommairement le groupe panafricain StarTimes, son engagement social, ses bouquets familiaux mais surtout, son offre sportive notamment LaLiga. A son tour, Tresor Penku, le délégué de LaLiga au Cameroun et en Afrique Central est revenu sur l’histoire du Championnat et a fait un focus sur les joueurs mythiques et la particularité de ce 180eme Classico.

Tresor Penku, Délégué de LaLiga au Cameroun et en Afrique CentraleA la suite de ces présentations, les jeux-concours ont débuté, au plus grand plaisir des abonnés StarTimes déjà nombreux dans la salle. Concours de Baby Foot, Concours de compte… l’ambiance a pris de l’ampleur et les lots sont remis à tous les gagnants.

15h a sonné le début de la rencontre entre Fc Barcelone et Real Madrid, en diffusion sur Sports Premium, une chaîne du groupe StarTimes et projeté pour la circonstance sur les écrans géants du Mermo. Frederico Valverde ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score, 5min après le début du match. Les supporters du Real Madrid étaient en extase, au grand désarroi de fans du Barça. La réponse du Real de Madrid ne s’est pas faite attendre: le jeune Ansu Fati a égalisé 3 min après, ramenant le score à 1 but partout. Les compteurs étaient donc remis à zéro.

Autour des boissons et des grillades, les nombreux invités du StarTimes Football Chill ont savouré chaque minute du match. Des cris de joie et éclats de voix étaient perceptibles, à croire que les supporters étaient réellement au Camp Nou. A la mi-temps, les abonnés StarTimes se sont succédés au micro de Charles Douglas, Journaliste de Sport à la Radio Balafon et impresario, pour la circonstance, pour répondre aux questions du Quiz afin de gagner des goodies. A la seconde mi-temps, le Real Madrid a creusé davantage l’écart grâce à Sergio Ramos (63’) et Luka Modric qui est venu tuer l’espoir de tous les madrilènes.

Au final, Real Madrid l’a emporté 3 but à 1. Steve Djol Libot, barcelonais dans l’âme, donne ses impressions: ‘’c’était magique et dire que je suis parti d’Edéa rien que pour voir ce match. Belle initiative StarTimes même comme mon équipe a perdu mais c’était beau”.

Interviewé par les médias, Hervé Fabien MABOM déclare: ‘’Tout s’est bien passé, il y avait beaucoup d’ambiance. Merci à tous nos abonnés et nos partenaires et on espère qu’il y en aura davantage lors des prochaines éditions.’’

A propos de StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 20 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 600 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».