Cameroun : suspension des agences de voyage impliquées dans les accidents ayant fait 40 morts

La réunion de crise tenue le 10 août 2021 entre le ministre des Transports et les promoteurs des compagnies routières de transport a abouti à quelques sanctions.

Avenir voyages de la Kadey et Solidarité voyages plus sont suspendues à titre conservatoire par le ministre des Transports pour une durée indéterminée, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe. Les promoteurs desdites agences ont été notifiés au cours d’une réunion qu’il a tenu le 10 août 2021 à Yaoundé.

«Ces suspensions seront de rigueur jusqu’à l’exploitation complète des rapports d’enquête par mes services compétents en liaison avec les forces du maintien l’ordre», peut-on lire dans un communiqué signé par le ministre au terme de la réunion de crise.

Une enquête est également ouverte au sujet des conducteurs de camion impliqués dans ces hécatombes du 4 et 5 août 2021. «Des diligences seront menées au terme des enquêtes en vue de déterminer les sanctions appropriées susceptibles de leur être infligées en fonction degré d’implication», écrit le ministre des Transports.

Concernant les accidents du 19 juillet 2021 impliquant la compagnie Générale express voyages et du 21 juillet 2021, mettant en scène la compagnie Charter Express voyages, l’on apprend qu’un rapport d’enquête a révélé que les causes sont l’imprudence et le non-respect des règles de la circulation routière par les conducteurs desdites compagnies. Par conséquent, le ministre a décidé de maintenir les suspensions des permis de conduire appartenant respectivement à messieurs. Dongmo Bernard conducteur de la compagnie Général Express voyage et Kamnang Prospère de Maison, de la compagnie Charter express voyage pour une durée de trois mois. Le recyclage dans les auto-écoles agrées des conducteurs mentionnés est exigée avant toute reprise d’activités de conduite.

Face à la recrudescence des accidents de la circulation observée, Ernest Ngalle Bibehe invite les promoteurs des compagnies routières de transport à plus de responsabilité et de rigueur dans l’encadrement de leurs chauffeurs et au strict respect de leurs cahiers de charges.