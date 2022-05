Cameroun : Symphorien Tchimoe remporte la seconde édition du concours d’éloquence scientifique 3MCC

Organisée par l’association The Cameroon Academy of Young Scientists (CAYS), la finale de cette compétition a eu lieu le 27 mai au Minresi.

C’est avec son projet portant sur la production d’un ciment géopolymère à base de latérites : Contribution de l’intelligence artificielle et de la dynamique moléculaire, que Symphorien Tchimoe Kemle se hisse au sommet de cette deuxième édition, du concours « 3 minutes to convince CAYS (3MCC) ». Il remporte une cagnotte de 500 000 F CFA.

A la suite vient Tashie Evangeline avec le projet « Phytochemical evaluation of anti-salmonella potentials of Carica papaya and Psidium guajava methanol and aqueous extracts invitro and in vivo in albino wistar rats”; avec à la clé 300 000 F CFA.

Yame Mouliom Bilkis remporte le troisième Prix avec le projet : « Substitution du PET (Polyéthylène téréphtalate) dans les bitumes en vue du dimensionnement des couches de roulement des chaussées. Modélisation par élément fini », avec une enveloppe 150 000 FCFA. Ivana Youmbi a remporté le Prix du public.

3 Minutes To Convince CAYS permet aux jeunes scientifiques de présenter et de convaincre un auditoire diversifié de l’importance, de la pertinence et du caractère novateur de leurs recherches. Chaque présentation se fait en français ou en anglais pour une durée de 180 secondes, soit 3 minutes, de façon claire, concise et surtout convaincante.

Pour mémoire, l’académie des Jeunes Scientifiques du Cameroun ou Cameroon Academy of Young Scientists (CAYS) est un bras de l’Académie des Sciences du Cameroun (CAS) dont les membres sont issus des Instituts de recherche et Universités du Cameroun.

La CAYS a pour mission de promouvoir la recherche, porter la voix des jeunes scientifiques et encourager le développement des approches novatrices face aux défis nationaux et internationaux.