Cameroun : taux de couverture de 232% dans une levée de fonds en zone CEMAC

L’État du Cameroun a recueilli un taux de soumissions de l’ordre de 232% à la faveur d’une émission de bons du Trésor assimilables (BTA) à 26 semaines d’un montant de 7 milliards FCFA, réalisée le 27 juin dernier sur le marché de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), a appris APA aux termes d’un communiqué publié vendredi par le ministère des Finances.Le montant total des soumissions, recueilli auprès de trois spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) sur les 18 que compte le réseau, s’est ainsi élevé à 16,250 milliards FCFA.

Cet engouement des souscripteurs pour les titres camerounais ne se dément pas depuis le début de l’année en cours, avec une pointe de 378% de taux de soumissions enregistrée le 20 juin dernier dans un espace sous-régional regroupant le pays émetteur, mais aussi le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad.

Selon la Loi de finances 2018, modifiée il y a un mois par ordonnance du chef de l’État, le gouvernement camerounais est autorisé à conclure, au cours de l’exercice à des conditions sauvegardant les intérêts de l’État ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels et non concessionnels de montants globaux respectivement de 245 et 436 milliards FCFA, dont le produit est destiné au financement de projets de développement.