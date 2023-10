Cameroun-Thaîlande : de nouvelles opportunités de coopération

Le ministre du Commerce, 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, a reçu en audience ce 5 octobre 2023, Son Excellence 𝗞𝗜𝗧𝗧𝗜𝗦𝗔𝗖𝗞 𝗞𝗟𝗢𝗠𝗖𝗛𝗜𝗧, le nouvel Ambassadeur du Royaume de Thaïlande au Cameroun.

Le Cameroun et la Thaîlande se sont rencontrés. Au cours de cet échange, les deux personnalités ont abordé divers sujets, en mettant l’accent sur le renforcement des liens commerciaux et économiques entre les deux nations. Dans cette optique, une attention particulière a été portée sur les secteurs de l’agro-industrie et de la technologie, qui offrent un potentiel prometteur pour une collaboration mutuellement bénéfique.

Le ministre 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮 et l’Ambassadeur 𝗞𝗟𝗢𝗠𝗖𝗛𝗜𝗧 ont exprimé leur volonté commune d’explorer de nouvelles opportunités de coopération et de favoriser les échanges dans ces domaines clés.

Selon le ministère du Commerce, la rencontre entre ces deux personnalités marque une étape significative dans le raffermissement des relations entre le Cameroun et la Thaïlande. Elle témoigne également de l’engagement des deux nations à promouvoir la coopération Sud-Sud, une approche qui favorise l’échange d’expertise et le partage de bonnes pratiques entre pays du Sud dans le but de réaliser des progrès communs.

Les échanges entre les deux pays ont déja des affaires dans plusieurs autres domaines. En exemple, selon les statistiques de la direction générale des douanes du ministère des Finances du Cameroun, le riz consommé dans le pays est principalement importé de Thaïlande, pays de provenance de 52% des importations de cette céréale en 2012.