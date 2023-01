Cameroun : The Okwelians lance la 3è édition du programme d’excellence des jeunes leaders

The Think Do Tank piloté par Me Jonathan Nyemb reçoit les candidatures jusqu’au 28 février 2023.

Le programme The Okwelians Fellowship for young leaders entame sa troisième phase. Après l’édition 2021 parrainée par André Siaka (PDG Routd’Af) et Denise Epote (directrice Afrique TV5) et l’édition 2022 par Alain Malong (DG ALUCAM) et Mme Paul Assoumou (DG Autorité aéronautique du Cameroun), The Think Do Tank lance l’édition 2023. Comme les précédente, elle s’adresse aux jeunes talents issus de tous les horizons sociaux, géographiques et professionnels, engagés dans la réflexion en vue delà transformation du Cameroun. Le programme cible les jeunes de moins de 30 ans.

Pour l’édition 2023, The Think Do Tank sélectionne 20 jeunes camerounaises et camerounais résidant dans les dix régions ainsi que de la diaspora. Les critères de sélection sont outre l’âge indiqué, être citoyen ou originaire du Cameroun, être bilingue français/anglais et avoir fait preuve d’excellence professionnelle.

Les candidats retenus suivront un programme de 7 mois allant d’avril à octobre 2023. Durant cette période, ils participeront à divers ateliers, sessions plénières, masterclass et ted-liketalks sur l’éthique, l’innovation, le leadership. Ils prendront aussi part aux revues et causeries littéraires avec des personnalités inspirantes et des hauts dirigeants du secteur public et du secteur privé. Ils vont bénéficier des visites d’entreprises, du mentorat et du coaching. Ces jeunes effectueront enfin des services communautaires dans leurs communautés.

L’appel à candidature est ouvert du 02 décembre 2022 au 28 février 2023 à partir du lien https://www.theokwelians.com/the-engagement-hub/ .