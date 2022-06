Certains membres veulent la mise à l’écart du président Pierre Semengue, qui refuse toujours de travailler avec Paul Mebizo’o, le SG désigné par la Fecafoot.

Entre le Conseil transitoire du football professionnel (CTFP) et la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) le torchon brûle toujours. Le président du CTFP Pierre Semengue signe mordicus de voir son attaché de direction Henri Bertrand Mballa Owono d’assurer ses fonctions de Secrétaire général par intérim et impose aux employés de ladite institution de le reconnaître comme tel. Mais la Fécafoot maintient Paul Mebizo’o à ce poste.

Chassé de son bureau, le secrétaire général exerce ses tâches à la Tour du Tsinga. Une concertation s’est tenue le 13 juin dernier à la Fecafoot. Étant au courant selon certaines sources dignes de foi, l’ancien patron de la LFPC a préféré botter en touche cette assise. Du coup son premier vice-président André Noël Essian a piloté ses travaux en compagnie de sept autres membres de la CTFP. Il s’agissait de la deuxième rencontre qu’il présidait en l’absence du président, Pierre Semengue.

Les membres du CTFP ont constaté, selon le communiqué ayant sanctionné leur rencontre, que Pierre Semengue a adressé des correspondances au président de la Fecafoot, à l’Association des clubs élites Cameroun et au ministère des Sports et de l’Education physique en tant que président de la Ligue du football professionnel du Cameroun. Pour eux, cela est incompatible avec celle de président du CTFP. Ils ont donc demandé au président de la Fecafoot de tirer toutes les conséquences nécessaires à la bonne marche de cette structure.

A en croire Cameroon tribune, quelques résolutions ont été prises à la suite de ces travaux, notamment l’avis favorable sur les dossiers et l’état des salaires du personnel. Des procédures disciplinaires ont été également envisagées à l’endroit de deux employés. Enfin, les membres du CTFP ont rappelé que les actes administratifs posés au nom du conseil par Henri Mballa Owono, SG nommé par Pierre Semengue, sont nuls et de nuls effets.

Bien que n’ayant pas fait l’objet d’une résolution, l’un des six points à l’ordre du jour était relatif à l’organisation des barrages des championnats professionnels de MTN Elite One et MTN Elite Two à Garoua. Il était notamment question de plancher sur une proposition de calendrier et un projet de budget.

Le téméraire Pierre Semengue, sur les antennes de la Crtv jeudi dernier, a réitéré sa position, souhaitant : «Rencontrer le président de la Fecafoot pour lever le problème de deux secrétaires généraux. Il y a un seul que j’ai nommé et un autre que j’ai suspendu et que Samuel Eto’o maintient contre mon avis. Voilà le problème. Paul Medbizo’o ne peut pas convoquer le personnel de la LFPC que j’ai reversé au CTFP alors qu’il n’a plus qualité ».

Par ailleurs, le soi-disant secrétaire général nommé par Pierre Semengue sera poursuivi en justice camerounaise si et seulement si, il usurpe encore le titre du Secrétaire général. Entretemps, un tête-à-tête serait en vue entre le père Pierre Semengue et Samuel Eto’o pour trouver une solution à cette nième crise.