Le championnat va se jouer en deux poules de 13 et de 12 clubs soit 25 clubs. Seules les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Limbe vont accueillir les matchs.

C’est la principale résolution de la réunion de travail tenue ce lundi 14 mars entre les membres du Conseil transitoire de gestion du football professionnel et la Fecafoot. On y voit un peu plus clair sur l’organisation du championnat Mtn Elite one qui démarre ce mercredi 16 mars à Mbouda.

Le Secrétaire général du Conseil transitoire gestion du football professionnel précise qu’en ce qui concerne le championnat Élite One, il va se jouer en deux poules de 13 et de 12 clubs soit 25 clubs au total qui vont prendre part à cette compétition en deux sous-poules. Au terme de cette compétition, les deux premiers clubs de chaque sous poule joueront des matchs de barrages pour déterminer le champion.

Il s’agira des matchs croisés. Et au terme de ce match sera organisé celui des vainqueurs et celui qui va remporter sera le champion. En ce qui concerne la procédure de relégation, nous avons cinq clubs qui vont descendre au championnat Élite 2 au terme de la saison. Les deux clubs classés dernier et avant dernier de chaque poule vont descendre directement. Et le club classé 10ème avec celui classé 11ème vont jouer un match et le vaincu va descendre immédiatement en Elite two.

.Ce championnat en aller simple, inédit, dans l’histoire du football camerounais se joue dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Limbe. Ces quatre villes ont été choisies pour abriter les rencontres afin qu’aucune équipe n’évolue sur ses installations. Mieux, les équipes seront entièrement logées l’organisateur de la compétition et même la nutrition des clubs devra être prise en charge pour un championnat qui se jouera uniquement en phase aller.

Demain mardi, 15 mars, les différents acteurs rentreront en possession de leur licence. Pour ce qui est des licences, la commission du statut du footballeur a rendu sa copie et plusieurs clubs sont loin d’avoir terminé avec les dossiers de leurs acteurs et encadreurs. En Ligue1 AS Fortuna de Mfou n’a pour le moment pas transmis de dossier tout comme Foncha Street en Ligue 2.

Le Tonnerre Kalara club à une fois de plus fait parler de lui lors de ces assises avec deux camps présents mais une seule partie a été admise dans la salle à savoir celle du président nouvellement élu et légal Etundi Atanga Firmin Clément.

Lors de cette réunion, il a été confirmé que PWD de Bamenda vainqueur depuis 24h de la Coupe du Cameroun représentera le pays en Coupe de la CAF la saison prochaine. Le championnat démarre le 16 mars à Mbouda. La Fécafoot prend en charge l’hébergement et la nutrition des équipes. Chaque équipe du championnat MTN Élite 1 et 2 a déjà reçu un chèque de 12 millions. Le champion quant à lui recevra cette année 50 millions de F.

A la fin des travaux, Pascal Abunde, le président de PWD de Bamenda, par ailleurs président de l’Association des clubs d’Elite a exprimé sa satisfaction : « Nous sommes en train d’aller vers une véritable professionnalisation de notre championnat. Les clubs sont satisfaits pour le moment. C’est vrai que nous sommes conscients que ce sera un championnat difficile et compétitif qui va se jouer en quatre mois. La prise en charge de tous les clubs en termes d’hébergement et de restauration est une grande avancée et je veux remercier l’exécutif de la Fécafoot.* Il revient maintenant à nous les clubs de respecter nos engagements de payer les joueurs mensuellement. »

Programme non-officiel de la première journée…..

POULE A1 (Sur le site de Douala)

Apejes vs Djiko FC

Fauves Azur vs As Fortuna

>Astres vs Racing

Yosa exempt

POULE A2 (Site de Yaoundé)

Canon vs Colombe

Panthère vs Stade Renard

TKC vs Union

POULE B1 (Site de Bafoussam)

New Star vs Ofta

Avion FC vs Fovu

Bamboutos vs PWD

POULE B2 (Site de Limbe)

Cotonsport vs Dragon

Eding sport vs Renaissance FC

UMS vs YAFOOT