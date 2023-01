Cameroun-transport aérien : les propositions qui viennent de l’Afrique centrale

Le secteur du transport aérien en Afrique centrale étant en quête de compétitivité et de croissance, Douala a abrité une conférence internationale les 18 et 19 janvier 2023.

Les faits. Sous le haut patronage de Mr Jean Ernest Masséna Ngallé Bibehe, ministre des Transports de la République du Cameroun, et en présence de Mr Norberto Bartolome Mane Andeme ; ministre de l’aviation Civile de la République de Guinée équatoriale s’est tenue à Douala, les 18 et 19 janvier 2023, la conférence internationale sur le Transport aérien en Afrique central (Citac), organisée par la firme internationale d’audit et de conseils Bekolo & Partners et ses partenaires

L’actualité apporte une première explication. Face au coût élevé́ des tarifs, l’insuffisance de liaisons entre les États, la dégradation des infrastructures aéroportuaires, et les manquements dans l’assistance à la navigation aérienne, il était urgent pour les experts de ce secteur d’activité d’explorer des pistes pertinentes pour faire du transport aérien un pilier du développement.

Cette large concertation de haut niveau faisait suite à d’autres rencontres préalables dans la région Afrique Centrale, consacrées pour la majeure partie aux aspects de réglementation, de régulation, de sûreté, et de sécurité aérienne. S’inscrivant résolument dans une approche et une dynamique nouvelle d’intelligence collective, la Citac a permis de réunir les acteurs clés nationaux et internationaux de l’industrie du transport aérien, notamment, les décideurs, les professionnels, les experts, les opérateurs économiques et financiers, des secteurs privés et publics, ainsi que les représentants gouvernementaux.

En créant, cette plateforme multiforme composée de la majorité des parties prenantes de la chaîne de valeur du transport aérien, la Citac a réussi à impulser un cercle vertueux dynamique de concertation et de coopération multilatérales, de compréhension de la situation actuelle, de partage des savoirs et des savoir-faire, d’analyse et de clarification des fondamentaux du transport aérien, de réflexion collective et individuelle enrichie par la présentation de concepts importants relatifs au transport aérien, permettant à tous et à chacun, de se projeter de manière plus efficace vers la construction de solutions à fort potentiel pour accélérer le développement du transport aérien en Afrique Centrale.

La Citac a ainsi permis, pendant deux jours, de faire une analyse intégrée des problématiques réglementaires, économiques, financières, de gouvernance, et de coopération régionale et internationale, du transport aérien en Afrique Centrale, afin d’être une force de propositions innovantes, audacieuses et pratiques, pour les dirigeants, les investisseurs, et les gouvernants.

De manière plus spécifique, l’objectif de la Citac 2023 aura, entre autres, aidé : d’identifier la nature et les causes des difficultés auxquelles est confronté le transport aérien en Afrique centrale, et qui constituent un frein à son développement ; proposer des solutions à l’intention des régulateurs, des décideurs et des professionnels nationaux et régionaux, afin de mettre en place un cadre réglementaire conforme aux normes internationales.

Et enfin à aider à améliorer quantitativement et qualitativement l’offre de transport aérien en passagers et fret en Afrique centrale, ancrer son développement à venir dans une démarche résolue de recherche de l’excellence et de la performance, et renforcer durablement la qualité de service proposée et rendue aux clients.