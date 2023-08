Cameroun-Transport urbain : le gouvernement accorde une licence temporaire à Yango

Le Cameroun a accordé une licence temporaire à Yango, un réseau de transport à la demande exploité par la société technologique multinationale russe Yandex, après que la plateforme ait été suspendue en février pour non-conformité présumée.

Le 16 août dernier, le ministre en charge des Transports a signé une décision, donnant à « la société Enangue Holding Sarl, titulaire de la licence spéciale (S10) n°4/SSDT/MINT/DTR/CE003, représentée par Awana Ateba Michel Guy France, une autorisation provisoire d’exercice du service de transport par taxi opéré via la plateforme numérique Yango au Cameroun », écrit le ministre des Transports, Jean Ernest Ngalle Bibehe Massena. L’autorisation du membre du gouvernement est valide pour une période d’un an éventuellement renouvelable. Toutefois, ce dernier précise que cette autorisation provisoire est « individuelle, non transférable et insusceptible de location ».

La décision de Jean Ernest Ngalle Bibehe Massena intervient près d’un an après le décret du 10 octobre 2022,du Chef du gouvernement rendant obligatoire l’obtention d’une licence et d’une autorisation préalable avant de proposer les services de transport de personnes par taxi opéré via les plateformes mobiles.

Depuis son lancement en 2021 dans les villes de Yaoundé et Douala, Yango a rencontré des défis. La plateforme a fait l’objet de plaintes de la part des syndicats de transports routiers, qui ont accusé la plateforme d’opérer clandestinement et de concurrencer déloyalement les prestataires de services de taxi réguliers. En réponse, Yango a déclaré qu’elle offre des services d’information tandis que le transport, le support et les services auxiliaires sont fournis par des tiers indépendants. La société a reçu un délai pour se conformer à la réglementation ou faire face à une suspension ultérieure.