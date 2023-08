Cameroun : trois civils tués dans une attaque

L’attaque est survenue dans la nuit du lundi 07 au mardi 08 août 2023 dans la région de l’Extrême-Nord.

Trois civils sont morts suite à une attaque attribuée aux membres du groupe djihadiste Boko Haram. L’invasion a eu lieu dans un camp de déplacés à Kerawa, localité de l’arrondissement de Kolofata, dans le département du Mayo Sava, proche de la frontière avec le Nigeria.

Le bilan de cette incursion fait état de trois civils tués, parmi lesquels des vieillards. Selon des sources proches des autorités administratives locales interrogées par nos confrères de Alwihdainfo, des assaillants ont également emporté des denrées alimentaires et des effets vestimentaires des villageois. Les membres du comité de vigilance qui sont intervenus ont neutralisé un assaillant tandis d’autres djihadistes blessés ont pris la fuite.

Cette attaque s’ajoute dans la série d’autres agressions précédentes ayant fait des morts entre la semaine dernière et celle qui commence. Des actes attribués à la secte islamiste Boko Haram, ont entrainé au moins huit morts dans la localité de Darak autour du Lac Tchad. Ces tueries ont eu lieu entre le 2 et le 3 août 2023. La succession d’attaques qui surviennent depuis quelque temp montre que des assaillants ont repris leurs activités dans la région avec plus d’engagements.