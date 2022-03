Cameroun : trois élèves décèdent après avoir partagé un repas

Ils étaient tous en Class 6 (CM2). Après avoir mangé ensemble du riz-sauté, ils sont passés de vie à trépas.

Ambiance morose à la Cameroon Baptist Convention primary school lower Bolifamba, située dans l’arrondissement de Buea. L’école vit un véritable désastre depuis déjà une semaine. C’est suite au décès de trois de ses élèves qui étaient tous en Classe 6 (CM2).

Tout commence un jour ordinaire où ces derniers, aux heures de pause, six élèves de Class six (CM2) quittent leur salle de classe, pour se rendre dans la salle de classe des élèves de Class one (Sil).

C’est là que chacun sort sa gamelle qu’il a ramené de chez lui. Parmi elles, du riz-sauté avec du plantain et de la sauce. Ils étaient loin de s’imaginer que trois d’entre eux étaient en train de prendre leur dernier plat.

« C’est le directeur de l’école qui m’a signalé qu’un élève vient de perdre connaissance. Nous l’avons amené à l’hôpital Baptiste de Mutengene et malheureusement, il n’a pas survécu. Et c’est étant à l’hôpital qu’on se rend compte qu’un autre élève y a été conduit et il est aussi malheureusement décédé. Le troisième élève est quant à lui mort à Integrated Health Centre de Bolifamba » explique le Révérend Hansen Nafenda Ekwe qui s’occupe de la gestion de l’établissement.

Les trois élèves morts sont Larry Ashu, Robert Makwaboum et Yannick Anagafack.

Par contre, les trois autres élèves ont tous survécu. Un avait été conduit rapidement à l’hôpital régional de Buea, l’autre à hôpital de Bolifamba et au troisième a été administré un traitement traditionnel à base d’herbes à son domicile familial.

À la suite de ce triste événement, l’école primaire a été temporairement fermée et les administrateurs principaux à savoir le directeur de l’école, Nshang Godfrey et le Révérend Nafenda Ekwe ont été remis entre les mains de la police pour trois jours.

L’enquête sur ces décès se poursuit. Mais il convient de préciser que les élèves décédés sont ceux qui ont amené le riz et ceux venus avec le plantain et la sauce ont survécu.