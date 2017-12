Cameroun : trois gendarmes abattus par les sÃ©cessionnistes

Trois gendarmes ont Ă©tĂ© abattus dans une localitĂ© de MamfĂ© (Sud-ouest) par des militants du Southern Cameroon national council (SCNC) qui revendiquent l’indĂ©pendance des rĂ©gions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest, a appris mardi APA de sources sĂ©curitaires.Il s’agit en l’occurrence, du commandant de la brigade de gendarmerie de Ndando (Sud-ouest) et de deux gendarmes appartenant Ă cette unitĂ©.

D’après des sources proches du dossier, l’attaque serait intervenue dans la nuit de lundi Ă mardi, quand des hommes lourdement armĂ©s, environ une quinzaine de personnes, ont attaquĂ© ce poste de gendarmerie, tuant ces trois occupant qui s’y trouvaient au moment de l’assaut.

Ces assassinats portent Ă environ vingt en moins de deux mois, le nombre d’Ă©lĂ©ments de force de l’ordre tuĂ©s par des militants se revendiquant de la cause sĂ©cessionniste anglophone.

Depuis un an, les rĂ©gions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest qui reprĂ©sentent 20 % de la population camerounaise, sont secouĂ©es par une vague de violences Ă l’origine des revendications professionnelles qui se transformĂ©es en revendications irrĂ©dentistes, provoquant non seulement l’atonie des activitĂ©s, mais Ă©galement la fuite d’environ 7000 personnes, rĂ©fugiĂ©es au Nigeria, voisin.Â

Le  pouvoir qui s’est dit ouvert au dialogue  a renforcĂ© des mesures de sĂ©curitĂ© dans cette  partie du pays, et a exclut cependant toutes discussions portant sur la forme de l’Etat.