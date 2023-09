Cameroun-Turquie : une rencontre économique prévue à Douala en octobre

En prélude à l’organisation de cette foire, les deux parties se sont rencontrées le 08 septembre 2023.

A l’occasion, les deux parties ont passé en revue le bienfondé de cette manifestation économique et commerciale devant se tenir du 3-4 octobre prochain à Douala. C’est une initiative des Organisations étatiques turques TIM et IMMIB, sous la tutelle des Ministères du Commerce Turc et Camerounais, supervisée par la TURCABA. « Nous sommes venus vous informer de la tenue de cette Foire dans la capitale économique. L’objectif est de promouvoir des liens socio-économiques entre le Cameroun et la Turquie. Nous sollicitons qu’elle soit parrainée par le Ministre du commerce. Le Président Erdogan nous instruit de nouer des partenariats gagnants- gagnants avec l’Afrique. Nous avons été dans plusieurs pays africains, nous irons en Tanzanie après cette foire pour organiser une opération similaire », a déclaré L.Tuna Ozel Conseiller commercial de l’Ambassade de la République de Turquie en terre Camerounaise.