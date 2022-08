Cameroun : UBA accorde un prêt de 7 milliards de F à la communauté urbaine de Douala

Cet accord signé le 17 août 2022 entre les deux entités vise à accompagner la CUD dans la réalisation du projet de développement de la ville.

La Communauté urbaine de Douala et UBA Cameroon ont signé un accord de prêt le 17 août 2022. Il s’agit d’un second prêt après celui du 4 juin 2021 d’un montant de 3,2 milliards de FCFA, des fonds de contrepartie destinées à la réalisation du Projet de développement des villes inclusives et résilientes (Pdvir) dans la ville de Douala.

Ce deuxième prêt porte à 10,2 milliards de FCFA, les fonds alloués par UBA Cameroon à la CUD. Étalé sur 54 mois avec un taux d’intérêt de 6,25 %, et un différé partiel de 6 mois, l’enveloppe reçu par la Communauté urbaine de Douala favorisera l’acquisition de niveleuse, compacteur 2 en 1, pelle excavatrice, bulldozer, pelle chargeuse, pelle excavatrice sur pneus et sur chenilles, camion hydrocureur, tractopelle, camions, fourgon etc….

« UBA Cameroon S.A est honorée d’avoir été choisie pour soutenir la Communauté urbaine de Douala à travers l’octroi de ce second prêt, qui sera d’un grand appui aux projets de développement visant à rendre plus confortable la vie des citadins de la capitale économique du Cameroun. Nous croyons également à l’ambition du Maire de Douala de transformer la capitale économique du Cameroun, Douala », a souligné Jude Anele, directeur Général de UBA Cameroon.

D’un montant de 7 milliards de FCFA, cette enveloppe permettra à la Communauté urbaine de Douala de mettre en œuvre des programmes d’entretien des routes et à la maintenance des voiries et réseaux divers dans la ville de Douala : maintenance des feux tricolores, maintenance du réseau d’éclairage publique, entretien des routes revêtues, a production des pavés en béton, la préfabrication des caniveau, la construction des linéaires spécifiques des routes en pavés, l’entretien des routes en terre, curage et recalibrage des drains etc.

L’accord entre ces deux parties porte sur le financement de l’acquisition d’engins et d’équipements de travaux publics destinés à la Régie Autonome des Routes et Constructions (2RC), nouvelle entité créée au sein de la Communauté Urbaine de Douala par Arrêté Municipal du 17 mai 2021.