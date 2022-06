Cameroun : un accord de plus de 40 milliards de F pour lutter contre les Maladies Tropicales Négligées 

Une convention pour l’accès au don gratuit du Mectizan, a été signée hier 16 juin 2022, entre le ministre de la santé et le Dr YAO Sodhalon, représentant de l’ONG Mectizan donation programme (MDP).

Cette entente va permettre l’accès au médicament et en quantité suffisante jusqu’à la déclaration de l’élimination de la filariose lymphatique et l’onchocercose.

La signature de cette convention entre le Cameroun et l’ONG, se décline en deux objectifs à savoir : faciliter l’entrée du Mectizan dans le pays sans frais et droits de douane pour le donateur, et assurer sa distribution régulière, sure et équitable, à tous les camerounais.

A travers cette entente, il sera question pour MDP de fournir pour les dix prochaines années 600 à 750 millions de comprimés afin de parvenir à l’élimination de ces maladies cécitantes pour une valeur de 40 à 50 milliards de francs CFA, en contrepartie, l’Etat facilitera toutes les procédures dès l’aéroport jusqu’aux ménages à travers la chaîne de 45 à 50 mille volontaires distributeurs sur toute l’étendue du territoire.

117 districts de santé sur les 135 repartis dans les dix régions du Cameroun placés méso et hyper-endémiques sont sous traitement de l’onchocercose. C’est dire l’ampleur du mal identifié comme problème de santé publique au Cameroun.

Plus de 35 millions de comprimés pour environ 12 millions de Camerounais ont déjà été fournis par l’ONG Mectizan Donation Programme. Par ailleurs depuis 1991, l’ONG ne cesse de soutenir le pays non seulement à travers les médicaments mais aussi le renforcement des capacités dans la recherche, la surveillance et la prise en charge des effets secondaires graves suite au traitement.