Cameroun : un accord pour soutenir les PME de la filière bois

Le ministre des PME a signé cette entente le 13 septembre avec le Riffeac.

La Convention de partenariat signée entre le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat et le Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale en Afrique Centrale (RIFFEAC) de ce 13 septembre 2023 s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des Très Petites Entreprises (TPE), des PME, des Organisations de l’Economie Sociale et des artisans de la filière forêt-bois.

Selon le ministère des PME, il était question pour cette convention d’assurer aux des PMEESA une offre de formation continue afin d’améliorer la qualité de leurs produits et services. Les domaines de cette collaboration sont multiples et incluent entres autres l’échange de données et d’informations sur la filière forêt-bois ; l’accompagnement des TPE, PME, des artisans et des organisations de l’économie sociale dans l’intégration de la fonction de formation ; le renforcement des capacités des promoteurs de PME, des acteurs de l’Economie Sociale et des artisans, ainsi que de leurs encadreurs et formateurs exerçant dans la filière forêt- bois…

Au cours de cette cérémonie, les deux personnalités Achille BASSILEKIN II du MINPMEESA et Pr. KOUBOUANA Félix du RIFFEAC ont mutuellement réaffirmé la volonté de travailler ensemble pour l’intérêt supérieur des deux institutions afin de favoriser le développement de l’artisanat la migration des artisans et des acteurs de l’économie sociale de l’informel vers le formel. Avec cette convention, un lendemain meilleur s’ouvre pour ces derniers.

Il convient de relever ici que la filière bois contribue à hauteur de 4,2% à la création du Produit intérieur brut (PIB) du pays avec à son compte 500.000 emplois. A cela l’on peut ajouter qu’en termes d’exportation le secteur forestier contribue à 14% aux exportations et compte parmi les piliers de l’économie aux côtés du pétrole brut (40%) et du cacao (15%).