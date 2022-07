Cameroun : un agent tchadien du Bureau national du fret assassiné à Douala, une enquête est ouverte

Abdelkhani Ahmat Djalal, agent du Bureau national de fret terrestre en poste au port de Kribi, a reçu plusieurs balles le 08 juillet 2022.

De sources médiatiques, la victime s’est rendu à Douala, capitale économique du Cameroun, pour célébrer la Tabaski en famille. Mais il ne rejoindra plus jamais son poste travail au port de Kribi. Abdelkhani Ahmat Djalal a été victime d’un assassinat. Des criminels non encore identifiés, ont ouvert le feu sur lui dans la nuit du 09 juillet dernier et plusieurs balles l’ont atteint.

« On ignore encore les causes de cet assassinat, plusieurs personnes sont arrêtées et une enquête est ouverte par les autorités camerounaises pour déterminer les raisons et les conditions dans lesquelles cet acte lâche a été commis », a déclaré le 10 juillet, Saleh Youssouf Erda, directeur général du Bureau national du fret terrestre.

Suite à cet assassinat, les autorités camerounaises et l’Ambassade tchadienne travaillent de concert pour en déterminer les mobiles et les circonstances. Une chasse à l’homme ouverte est cours afin de mettre la main sur les auteurs de cet acte. Le corps de la victime sera rapatrié au Tchad dans les prochains jours.