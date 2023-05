Cameroun : un conseiller spécial de Maurice Kamto quitte le MRC

Sosthène Médard Lipot a annoncé sa démission du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) à compter de ce 16 mai 2023.

Un compagnon du tireur de penalty claque la porte du train de la renaissance. L’on attend à présent qu’il fasse connaître au public la direction qu’il va prendre. A compter d’aujourd’hui, Sosthène Médard Lipot n’est plus militant du MRC. Il n’est plus conseiller spécial du président de ce parti politique Maurice Kamto, arrivé 2è à l’élection présidentielle de 2018. Comme raison, le désormais ex-militant du MRC avance la prise en otage du parti par des extrémistes. « Mon engagement était pour ‘un changement d’avenir dans la paix’. Des extrémistes ont pris le parti en otage », clame le démissionnaire dans un tweet.

Suite à cette démission, plusieurs membres et sympathisants du MRC ont réagi. « Sosthène Médard Lipot, tu as contribué à tracer les sillons de la Renaissance, tu es arrivé au bout de tes efforts. La Renaissance te sera éternellement reconnaissante. Ça a été un plaisir et un honneur d’avoir fait ce bout de chemin avec toi. Bon vent Nyandom (frère) (…) », s’exprime Joseph Emmanuel Ateba, chargé de la communication du MRC sur Facebook.

« Je comprends que tu étais fatigué. Je comprends que le combat t’a épuisé. Je comprends que tu n’as pas pu supporter les contradictions de la lutte pour l’avènement d’un Cameroun nouveau (…) Je salue ta témérité dans cette lutte. Je sais que même en dehors du MRC tu continueras de militer pour le changement », écrit un autre militant du même parti.

Pour lui comme pour le chargé e communication, le départ de Sosthène Médard Lipot n’arrête pas le train de la renaissance en marche, ce d’autant plus qu’il n’est pas le premier à démissionner du parti. Christian Penda Ekoka et Paul Eric Kingue de regrettées mémoires, de fervents soutiens de Maurice Kamto et du MRC avaient démissionné pour des raisons presque similaires.

Mais, cela n’a pas semblé affecter celui qui tient les commandes du parti. « Si tu sais où tu vas, tu n’as pas peur que des personnes t’abandonnent en cours de route car celui qui t’abandonne n’a pas changé ta destination », a déclaré Maurice Kamto le 06 mai dernier lors d’un meeting à Yaoundé Mendong, en réaction à certaines démissions successives

Sosthène Médard Lipot s’en va au moment où il existait déjà des tensions entre lui et certains autres militants du parti. Alors que ce journaliste principal hors échelle annonce sa démission du parti, Aissatou Bouba Dalil qui se querelle avec lui depuis quelque temps, pense qu’il « doit revoir ses plans et mieux évaluer les risques ». Le traitant de tribaliste, la secrétaire national environnement et tourisme soutient que le démissionnaire qui a été aussi chargé de communication du parti, « n’a plus rien à faire au MRC ». Elle aurait sans doute mal accueilli la déclaration du désormais ex-militant, membre fondateur du MRC.