Cameroun : un contrat d’aide financière de 12 milliards FCFA signé avec l’Allemagne

Le ministre de l’Economie, Alamine Ousmane Mey et l’Ambassadrice de la République Fédérale d’Allemagne au Cameroun, Dr Corinna Fricke, ont signé le 18 octobre 2021, le compte-rendu issu des consultations intergouvernementales entre le Cameroun et l’Allemagne.

C’est un document de 12 pages qui évalue la coopération entre les deux parties, donne les orientations stratégiques de cette coopération pour les trois prochaines années et les esquisses de solutions pour une meilleure implémentation des projets et programmes des trois pôles prioritaires que sont l’environnement et les ressources naturelles, le développement rural, la bonne gouvernance et la décentralisation. On y retrouve aussi les aspects pratiques de cette coopération, ainsi que d’autres axes d’interventions relatifs à la santé, la jeunesse, les travaux publics et la diaspora.

Ce compte-rendu est le fruit des consultations intergouvernementales organisées en juin 2021 et des travaux d’experts des deux pays qui ont suivi par la suite.

En marge de ces consultations, le ministre de l’Economie a signé deux contrats d’aide financière avec la KFW dont l’un pour l’appui au Programme sectoriel forêt environnement d’un montant de 6,5 milliards FCFA et l’autre relatif aux infrastructures rurales d’un montant de 5,8 milliards FCFA.

Volume d’interventions à 215 milliards FCFA

Avec ces conventions, le volume des interventions allemandes au Cameroun s’élève à environ 215 milliards FCFA constituées pour l’essentiel des dons. Dans le détail, millions 60 milliards FCFA seront alloués au développement rural, 39 milliards FCFA pour la bonne gouvernance et la décentralisation, 55,6 milliards FCFA, pour l’environnement et la gestion des ressources naturelles et 58 milliards FCFA pour les autres axes d’intervention.

Au cours de la cérémonie, l’ambassadrice d’Allemagne au Cameroun, Dr Corinna Fricke a salué le climat de convivialité qui a prévalu lors des consultations et a en outre réitéré l’engagement de son pays à accompagner le Cameroun dans sa marche vers l’émergence.

Alamine Ousmane Mey a pour sa part exprimé la gratitude du gouvernement et a indiqué que les échanges riches et fructueux lors des consultations intergouvernementales ont permis de mettre sur pied un nouveau cadre qui s’alignent sur les objectifs de la SND30. Cette nouvelle orientation va permettre à la coopération entre le Cameroun et l’Allemagne de connaître une nouvelle impulsion qui va certainement se consolider et se densifier lors des prochaines consultations intergouvernementales prévues en novembre prochain.