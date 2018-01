Cameroun: un gendarme tué dans le sud-ouest anglophone

Au moins un gendarme a Ă©tĂ© tuĂ© dimanche dans le sud-ouest anglophone du Cameroun oĂą la situation Ă©tait « extrĂŞmement tendue » lundi, a appris l’AFP de sources concordantes.

Un gendarme a Ă©tĂ© tuĂ© dimanche par « des sĂ©cessionnistes » dans le dĂ©partement du Dian (sud-ouest), a affirmĂ© Ă l’AFP un officiel sous couvert d’anonymat, confirmant une information relayĂ©e sur les rĂ©seaux sociaux.

« Certaines informations font Ă©tat d’autres gendarmes tuĂ©s, mais nous sommes encore en train de recouper », a ajoutĂ© la source, sans prĂ©cision sur les circonstances dans lesquelles le premier gendarme a trouvĂ© la mort.

« Ce lundi, les sĂ©paratistes exercent des violences pour sortir des enfants de l’Ă©cole. Bref, la situation est extrĂŞmement tendue lĂ -bas », a rapportĂ© l’officiel.

Selon plusieurs témoins joints dans la région, un vent de panique a soufflé sur plusieurs établissements scolaires notamment à Muyuka, Buea (chef-lieu du sud-ouest) et Tiko.

« Nous sommes entrain de quitter le campus parce qu’il se dit en ville que les sĂ©paratistes sont prĂ©sents dans un quartier », a confiĂ© un Ă©tudiant de l’UniversitĂ© de Buea. « Je suis en chemin pour prendre mes enfants Ă l’Ă©cole », a indiquĂ© un fonctionnaire basĂ© Ă Kumba.

Sur les réseaux sociaux, les séparatistes ont multiplié ces derniers jours des appels à observer lundi une journée ville morte dans toutes les villes anglophones.

Ils ont Ă©galement demandĂ© Ă leurs partisans d’initier d’autres actions pour protester contre l’arrestation au Nigeria de leurs leaders.

Selon l’avocat de dix sĂ©paratistes anglophones camerounais – dont Sisiku Ayuk Tabe, prĂ©sident autoproclamĂ© du mouvement sĂ©paratiste anglophone au Cameroun -, ceux-ci sont dĂ©tenus « illĂ©galement » au Nigeria depuis plusieurs jours.

Un responsable des services de renseignement nigĂ©rians a dĂ©menti le 7 janvier cette affirmation, ce qui n’a pas empĂŞchĂ© les rumeurs de se propager sur le sort du dirigeant sĂ©paratiste.

La minoritĂ© anglophone du pays – environ 20% des 23 millions d’habitants – proteste contre sa marginalisation depuis plus d’un an. Si certains anglophones exigent le retour au fĂ©dĂ©ralisme, une minoritĂ© rĂ©clame la partition du Cameroun. Deux scĂ©narios que refuse catĂ©goriquement YaoundĂ©.

A mesure que le prĂ©sident Paul Biya et les autoritĂ©s camerounaises ont accru la pression sĂ©curitaire et la rĂ©pression des manifestations sĂ©paratistes, les rangs des sĂ©cessionnistes se sont Ă©toffĂ©s ces derniers mois, en mĂŞme temps que se sont multipliĂ©s les incidents violents, faisant craindre, selon observateurs et analystes, Ă l’Ă©mergence d’une « insurrection armĂ©e » dans la rĂ©gion.