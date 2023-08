Cameroun : un jeune parti politique fait des propositions pour résoudre la crise anglophone

Le leader du Parti camerounais pour l’émergence et le progrès social (Pceps), Léon Claude Amougou Amougou, a donné une conférence de presse le mardi 08 août 2023 à Yaoundé.

Une nouvelle formation politique entre dans l’effervescence de la scène politique camerounaise. Le Pceps, parti politique né en 2020 dévoile son identité, ses objectifs et son idéologie dans un contexte marqué par l’approche des élections locales, législatives et la présidentielle de 2025. Classé comme parti du centre par son leader, le Pceps se lève dans un environnement politique où rivalisent environ 300 partis. Il compte malgré cette pluralité se démarquer.

En effet, selon le leader, le parti s’éloigne de tout discours déstabilisateur et de tout ce qui nuit à la bonne marche de la société camerounaise. Il est ouvert à toute collaboration avec ses devanciers, mais ne suivra pas leur logique de multiplier « les bruits et les promesses de campagne ». « Je ne suis pas venu en politique pour faire de la politique. Je suis en politique pour résoudre les problèmes de la société », a déclaré le leader Léon Claude Amougou Amougou.

L’une des questions nécessitant une réponse urgente est la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, laquelle dure depuis 2016. Le parti politique par la voix de son leader émet des propositions pour la résolution de cette crise.

Ce sont entre autres l’exclusion de Sisiku Ayuk Tabe, président autoproclamé de l »Ambazonie », du processus de pacification. Il y range aussi la restauration d’un poste de vice-président de la République élu occupé par un ressortissant de l’une des régions en crise ; la signature des accords de cessez-le-feu, de paix et la formation d’un gouvernement d’union nationale de 3 ans prenant en compte au moins 30 partis politiques, etc.

Ces propositions sont contenues dans l’un des 40 ouvrages dont le leader du parti, à 34 ans, écrivain, entrepreneur, chercheur, dit être l’auteur. Intitulé « propositions concrètes pour la résolution du problème anglophone dans la perspective de la biblocosmologie », l’ouvrage de 156 pages présente le Cameroun sous sept angles. Le pays comme terre de paix, socle ce devoirs, terre de polyglottes, modèle en gouvernance universitaire, pays de solidarité, monde de la démocratie et de la décentralisation parfaite.

Mais, pour résoudre le problème anglophone et ceux de la société camerounaise en général, le parti ambitionne d’abord de prendre le pouvoir. L’échéance pour ce défi est fixée au bout de quatre ans après les élections de 2025. Le groupe n’aura pas de candidat à la présidentielle prochaine. Il compte plutôt s’investir dans les élections législatives et municipales. Son ambition est d’occuper 60 sièges à l’Assemblée nationale et de diriger 100 mairies au moins au terme de sa première participation aux élections. Seulement, le vêtement semble être trop ample pour un bébé de 3 ans.