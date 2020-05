Cameroun : un journaliste guérit de Covid-19 rend hommage au Corocur du Dr Yiagnigni

Achille Chountsa, chef service des Sports au quotidien Le Jour déclare avoir retrouvé la guérison grâce au Corocur, médicament mis sur pied par le Dr Euloge Yiagnigni.

Après plusieurs jours d’éloignement de la scène médiatique, le Journaliste Achille Chountsa publie un texte intitulé : « Je viens de loin ». Il décrit le chemin de croix de sa maladie qui a commencé le 10 mai dernier par des signes de paludisme. Les médicaments achetés à la pharmacie n’ayant pu le guérir, il s’est rendu chez le médecin cardiologue Dr Euloge Yiagnigni qui vient de mettre sur pied la Corocur, qu’il présente comme une thérapie efficace contre le Covid-19.

« Mon médecin (par ailleurs ami depuis plus de 25 ans), convaincu qu’il ne s’agissait plus du paludisme, a décidé de me faire un scanner du thorax. Les résultats ont révélé que j’étais atteint de la Covid-19. Du coup, Dr Euloge Yiagnigni m’a mis sous son protocole, avec une quarantaine stricte de 10 jours, seul dans la chambre, et chez moi, en prenant mes médicaments », raconte l’homme de média.

72 heures plus tard, poursuit-il « les symptômes ont non seulement disparu, mais j’ai retrouvé l’appétit que j’avais perdu depuis plus d’une semaine. J’ai continué mon traitement, jusqu’au, 25 mai 2020 (hier) avant de repartir pour une consultation où j’ai été autorisé à sortir du « calvaire » qu’est la quarantaine ».

Achille Chountsa affirme avoir recouvré la santé aujourd’hui, il remercie le Dr Euloge Yiagnigni, et invite les camerounais à continuer à observer les gestes barrières. « Nous devons redoubler de rigueur dans le respect des mesures barrières, surtout en ce moment où les statistiques font état d’un accroissement vertigineux du nombre de contaminés par jour ces derniers temps au Cameroun », conseille le journaliste qui assure par ailleurs la communication du club de Ligue 1 Apejes de Mfou.