Ce mois de janvier, c’est 100% football sur StarTimes. L’année 2021 fait son coup d’envoi sur StarTimes qui retransmet des compétitions de football de toute l’Europe, Espagne, Allemagne, Italie et Angleterre.

Les fans de football anglais seront enchantés d’entamer l’année avec deux tours de la Coupe d’Angleterre. Les troisième et quatrième tours seront joués à partir des 8 et 22 janvier respectivement. Alors que les clubs de Premier League font leur début dans la compétition, on attend de gros chocs entre Aston Villa et Liverpool, les Wolves et Crystal Palace, tandis que le tenant du titre Arsenal, Manchester United et Leicester ont été plus gâtés par le tirage au sort.

Direction le continent et l’Allemagne où la Bundesliga est de retour de sa trêve hivernale. Avec cinq journées de match entre le 10 janvier et la fin du mois, les Allemands font le plein de buts et d’action. Le Bayern est en tête du championnat, suivi de près par Leipzig, Leverkusen puis Dortmund. Les vainqueurs de la Ligue des champions resteront-ils au top ? Tout peut arriver en janvier.

Plus au sud, l’Italie apporte la Supercoupe d’Italie 2020 le 20 janvier, qui opposera le champion de Serie A en titre, la Juventus Turin, aux vainqueurs de la Coupe d’Italie 2020, Naples. En championnat, les deux clubs se talonnent pour une place en Ligue des champions et ont besoin d’une victoire pour prendre un avantage psychologique sur leurs adversaires.

Mais avant cela, les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie se dérouleront du 12 au 21 janvier. Le leader de la Serie A le Milan A.C., l’Inter Milan, l’A.S. Roma et les autres grands d’Italie s’affronteront pour une qualification en quarts de finale, qui seront joués autour du 27 janvier.

A l’ouest de l’Italie, l’Espagne promet pas moins de trois compétitions, La Liga, la Coupe du roi et la Supercoupe d’Espagne.

Il s’agira de la deuxième édition de la supercoupe espagnole sous son nouveau format à quatre équipes : le champion en titre La Liga Real Madrid, son dauphin Barcelone, les deux finalistes de la Coupe du roi Athletic Bilbao et Real Sociedad. Le 13 janvier, le Real Sociedad recevra le FC Barcelone tandis que le jour suivant, le Real Madrid fera face à l’Athletic Bilbao. Les vainqueurs de ces deux matchs s’affronteront le 17 janvier à Séville pour le titre.

La Coupe du roi entrera dans ses seizièmes de finale le 16 janvier, suivi par les huitièmes le 27. Puis, début février, l’heure sera aux quarts de finale. De 32 à quatre équipes en moins d’un mois, la compétition sera rude.

C’est tout le mois de janvier qui est intense pour les clubs espagnols qui doivent en plus jouer cinq journées de championnat jusqu’à la fin du mois. Et ce, alors qu’ils n’ont pas fait de trêve à Noël, janvier sera donc une épreuve pour les joueurs de La Liga. Ce sera également l’opportunité de faire le break pour Messi et de prouver qu’il est toujours le meilleur joueur du championnat.

Les matchs de ces compétitions seront diffusés en direct et en HD sur les chaînes sport de StarTimes.