Cameroun : un mouvement de gréve annoncé à la Campost

Via un courrier porté à l’attention du premier ministre, le président de la section syndicale du personnel annonce un mouvement de gréve à la Campost dans les prochains jours.

Jean Marc Mangone, le président de la section syndicale a déposé le 19 novembre dans les services du premier ministre un courrier annonçant un mouvement de gréve illimité à la Campost dés le 26 novembre prochain. Si on s’en tient au contenu du courrier, la gréve fait suite à l’assemblée générale du personnel au cours de laquelle les employés de la Campost ont exprimé leurs ras-le bol face à la gestion de l’entreprise.

En effet, selon les sources bien introduites, le personnel attend la réponse du directoire de l’entreprise par rapport à un bon nombre de revendications. Les employés de la Campost réclament notamment : le paiement des salaires mensuels dans les délais prévus par la convention collective des entreprises, l’application des résolutions de la commission paritaire d’avancement et de reclassement de mai 2018 avec effets financiers.

Le recrutement des agents publics conformément aux spéculations de la convention collective, le paiement du service postal universel par l’Etat, la tenue d’une commission d’avancement pour les années 2017 et 2018, le respect et l’application de la convention collective de banques et le versement du solde de tout compte du personnel retraité sont aussi d’autres points revendiqués par le personnel. Le dossier est désormais entre les mains du chef du gouvernement.