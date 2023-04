Cameroun : un nouveau projet pour lutter contre les conflits intercommunautaires

C’est l’objet d’une cérémonie de présentation qui vient de se tenir dans la région de l’Extrême-Nord pour faciliter la cohabitation entre les communautés.

«Appui à la cohabitation pacifique des communautés dans le Logone Birni». Tel est le thème de l’initiative qui a été lancée la semaine dernière à Kousseri, chef-lieu du département du Logone et Chari. L’activité qui pour coordonnateur du secrétariat technique le Pr. Fabien Nkot, est financés par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix au Cameroun.



A travers cette initiative, une série d’activités de cohésion sociale, de partage des valeurs de justice globalisant les mécanismes de prévention des conflits et d’accès aux ressources. A long terme, l’objectif est de consolider la paix et de renforcer la résilience de la population.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Dewa Oumarou, le représentant du préfet du Logone et Chari, et d’Abdel Rahmane Diop, le chef de mission de l’OIM-Cameroun qui pilote le projet. Pour les autorités administratives et traditionnelles locales, ce projet est une réponse efficace qui renforce les efforts de l’Etat pour le retour définitif de la paix dans ces zones de conflit.