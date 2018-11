Cameroun : un ouvrier égyptien meurt sur un chantier de la CAN 2019

Un mécanicien égyptien qui travaillait sur le site du stade d’Olembé, une enceinte sportive devant accueillir les matches d’ouverture et de clôture de la CAN de football au Cameroun, est mort 24h après avoir été blessé par la chute d’une grue, annonce son employeur, le constructeur italien Piccini, dans un communiqué reçu jeudi par APA.Grièvement blessé, Mahmoud Abdallah Salama avait été transféré d’urgence, lundi, à l’hôpital général de la ville où, malgré une prise en charge rapide et méthodique, il a fini par succomber à ses blessures le lendemain.

Selon le communiqué, signé du directeur général du groupe Piccini, Sam Thamin, l’ambassade d’Égypte au Cameroun a été aussitôt alertée et les mesures nécessaires engagées en vue de son rapatriement dans son pays.

C’est la première fois qu’un tel drame se produit sur le chantier d’Olembe, un stade d’une capacité de 60.000 places qui doit être livré en décembre prochain.

Les travaux qui y sont menés portent actuellement sur la pose des sièges et de la toiture.