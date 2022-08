Cameroun : un projet de 45 milliards de F pour autonomiser les femmes du septentrion

La première session ordinaire du Comité de Pilotage du Projet d’Autonomisation des Femmes du Sahel et Dividende Démographique (SWEDD), volet Cameroun a eu lieu le 19 août 2022.

Une session qui a permis d’examiner et d’adopter le plan de travail et de budget, ainsi que le plan de passation des marchés pour la période allant de juillet 2022 à décembre 2023.

Ce premier Comité de pilotage est consécutif à l’accord de crédit signé le 12 octobre 2021, entre l’Association International pour le Développement et le Gouvernement du Cameroun. Cet accord met à la disposition de notre pays, un prêt de 75 millions de dollars, soit environ 45 milliards de FCFA pour le financement dudit projet.

Selon les résultats de l’analyse des besoins en autonomisation des femmes menée par le Cabinet Camber Collective en 2018, 62% des filles de 10 à 19 ans au Cameroun, soit 1,6 millions des filles sont vulnérables aux mariages et grossesses précoces et à la déscolarisation. Dans les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord, cette proposition atteint près de 87%, soit 703 174 filles vulnérables aux mariages d’enfants, aux grossesses précoces et la déscolarisation.

Les cibles directes et indirectes du projet sont constituées de 703 174 adolescentes âgées de 10 à 24 ans, vulnérables aux mariages et grossesses précoces, à la déscolarisation ainsi que leurs communautés dans les trois régions suscitées.

Le Projet SWEDD est développé dans 13 Pays du Sahel, dont le Cameroun, avec l’ambition principale d’accélérer la transition démographique et de réduire les inégalités de genre. Concrètement, l’objectif du SWEDD est d’accroître l’autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité dans les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord.

Il s’agit aussi d’améliorer la production et le partage des connaissances avec les autres pays bénéficiaires. Il est financé par la Banque Mondiale et mis en œuvre avec l’appui technique du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).