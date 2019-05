Cameroun : un sixième Dg à la Camair Co en huit ans

Louis Georges Njipendi vient d’être choisi par le Conseil d’administration de la compagnie de transport aérien du Cameroun. Il remplace Ernest Dikoum nommé en 2016.

Le Conseil d’administration extraordinaire de la Camair Co vient de s’achever ce 27 mai à Yaoundé. D’importantes décisions ont été prises par les administrateurs, notamment celle de renouveler le top management de la compagnie de transport aérien du Cameroun.

Ainsi, Ernest Dikoum, nommé Directeur général en aout 2016, est remplacé ce 27 mai 2019 par Louis Georges Njipendi.

Le nouveau Directeur général était jusque-là Président du conseil d’administration de la Camair Co.

Il sera secondé par Max Constant Mve, ancien directeur de la maintenance, nommé Directeur général adjoint.

Le ministre des Transports Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe hérite de la Présidence du conseil d’administration.

Louis Georges Njipendi devient ainsi le sixième Directeur général de la compagnie depuis 2011.

La Camair Co est née des cendres de la Cameroon Airlines, l’ancienne compagnie aérienne nationale.

Les différentes directions qui se sont succédé à la tête de la Camair Co ne sont toujours pas parvenues à relever la Compagnie, qui traine un lourd passif.

Il y a quelques semaines, la Camair Co a annulé ses vols régionaux et ne desservait plus que des lignes nationales. Ceci non sans grandes difficultés.

La Camair Co ne compte plus que deux avions, des MA 60 de fabrication chinoise et un Boeing en location. Le reste de sa flotte étant cloué au sol.