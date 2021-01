Cameroun : une affaire de primes détruit le moral des Lions A’

A quelques heures d’affronter le Mali, dans le cadre de la deuxième journée du Championnat d’Afrique des nations, les joueurs camerounais, n’ont toujours pas perçu la prime (1,5 millions de F cfa) de la victoire face au Zimbabwe.

Ce n’est pas dans la plus grande sérénité que le Cameroun prépare son match de ce mercredi 20 janvier face au Mali. Un match du groupe A du CHAN pourtant décisif dans l’optique de la qualification pour le second tour. Avant le début de cette sixième édition du CHAN, il a été arrêté que les joueurs reçoivent une prime (1,5 millions de F cfa) en cas de match gagné au premier tour. Et que cette récompense devrait leur être donnée après chaque match. A noter que cette prime de match gagné est doublée après chaque étape franchie dans la compétition.

De sources bien introduites, le lendemain de la victoire inaugurale face au Zimbabwe, les joueurs de cette sélection, ne voyant rien arriver comme prime, se sont rapprochés de leur capitaine Jacques Zoua pour savoir ce qu’il en était. Le capitaine a posé le problème au team manager de cette formation Timothée Atouba qui lui en retour est allé voir Bill Tchato. Mais ce dernier, coordonnateur des sélections nationales, a semblé être surpris. Or, si on s’en tient au décret du chef de l’Etat du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football du Cameroun : « Le paiement des primes aux joueurs et aux membres des structures d’encadrement est assuré par la FECAFOOT ».

La grogne des joueurs étant parvenue à l’oreille du ministre en charge des Sports. Narcisse Mouelle Kombi, lors de sa visite d’encouragement hier mardi 19 janvier au Lions A’, a instruit la Fecafoot de vite régler ce problème. Mais, jusqu’au moment où ces lignes sont écrites rien n’est fait dans ce sens.

Faut-il le rappeler, avant le début du tournoi, chacun des 23 joueurs camerounais a reçu comme prime de participation 4 millions de Fcfa. Les 10 réservistes ont reçu chacun 2 millions de F Cfa. Cette prime a été payée assez tardivement. Pour une compétition de l’envergure du Chan, il aurait fallu que les joueurs soient payés bien avant et non à la veille du début de la compétition.