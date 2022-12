Cameroun : une application mobile pour accroître l’intelligence des enfants

La Fondation KDI et Minderoo ont procédé à la présentation de l’application, Thrive by Five qui sert de programme à l’éducation des enfants.

Il est scientifiquement prouvé que les cinq premières années de la vie d’un enfant sont cruciales pour son cerveau. À l’âge de cinq ans, le volume du cerveau d’un enfant atteint 90 % de celui d’un adulte.

Malheureusement, de nombreux enfants sont encore incapables d’accéder à l’éducation préscolaire. Pour endiguer une telle situation et rendre les enfants plus stables émotionnellement, des experts de l’université de Sydney en Australie et d’autres des ministères en charge des affaires sociales ou encore de la promotion de la famille ont lancé une application mobile baptisée Thrive by Five.

L’application Thrive by Five est conçue pour diffuser du contenu aux parents et aux tuteurs à travers une variété de canaux, numériques et non numériques, pour aider les enfants à répondre aux exigences linguistiques, culturelles et sociales du pays.

Elle travaille ainsi à fournir des activités interactives pour offrir un bon départ dans la vie à l’enfant. Selon Nicola Forrest, co-fondatrice de la Fondation Minderoo, « les enfants ont besoin de soins attentifs et d’une parentalité ludique dès le début pour soutenir leur développement cérébral et leur potentiel. La science montre que ce sont les petits moments de connexion et d’interaction, répétés souvent et surtout pendant les moments les plus difficiles, qui font toute la différence. »

L’application mobile Thrive by Five est composée d’activités et d’idées, conçues pour aider les tout-petits à atteindre leur plein potentiel. Les activités qu’elle propose comprennent celles liées aux liens émotionnels, aux interactions sociales, aux discussions pour améliorer les compétences en communication, aux conseils amusants et sains et à la création d’un lien avec la culture et leurs communautés.

Couplé aux conseils prodigués par l’application mobile, le KDI (Kalkaba Development Initiative). a organisé la cérémonie de clôture de l’espace détente et éducation des enfants samedi 10 décembre dernier à Yaoundé.