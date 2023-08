Cameroun : une campagne de vaccination contre le choléra en cours

L’immunisation de la population se fait dans la région du Centre qualifiée de nouvel épicentre de l’épidémie en cours au pays depuis fin octobre 2021.

Depuis le 16 août dernier et ce jusqu’au 20 du mois en cours, les équipes de vaccination administrent de manière orale, des doses de vaccin aux personnes âgées de 1 ans et plus. Sont inclues les femmes enceintes et celles qui allaitent. Organisée par le ministère de la Santé publique, cette campagne se déroule dans quelques districts de santé de la région administrative du Centre.

Selon le ministère de la Santé publique les bénéficiaires reçoivent des doses gratuites des agents de santé qui font le porte-à-porte au sein des ménages. Ces derniers administrent aussi le vaccin dans des postes fixes au sein des formations sanitaires, dans des postes fixes temporaires dans les écoles coraniques, les instituts, les universités, les lieux de culte, les chefferies, les marchés, les gares routières et dans d’autres lieux de rassemblement.

L’opération s’effectue dans le cadre du renforcement de la stratégie nationale de riposte aux épidémies. Elle a pour but de réduire la propagation du choléra. La maladie est présente au Cameroun depuis octobre 2021. Au 11 août dernier, l’épidémie touche plus de 19 000 personnes dont 460 décès. Des chiffres qui sont déjà proches du niveau de choléra le plus sérieux connu par le Cameroun. En 2011 en effet, le pays a franchi la barre de plus de 22 762 cas et 786 décès.

Par cette campagne de vaccination, le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers disent offrir aux populations l’un des moyens les plus efficaces pour les protéger contre le choléra. Associée au respect des mesures d’hygiène, la vaccination dans le Centre vise aussi à freiner la propagation de l’épidémie dans les autres régions.