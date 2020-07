Cameroun : une caravane mobile de dépistage mobile du Covid-19 bientôt lancée à Yaoundé

Cette nouvelle phase pilote sera expérimentée dès la semaine prochaine dans la ville de Yaoundé. Dans le prolongement de l’opération des 3T : traquer, tester et traiter.

Une nouvelle approche dans le combat contre la pandémie du Covid-19. En plus des centres fixes de dépistage, le ministère de la Santé publique s’apprête à lancer « La caravane mobile des 3T ». Elle a été annoncée par le Dr Georges Alain Etoundi Mballa, directeur de la lutte contre la maladie les épidémies et les pandémies, au cours du point de presse quotidien du 21 juillet sur l’évolution de la maladie au Cameroun.

La stratégie est constituée de trois phases : sensibilisation, sélection des sites de dépistage mobile, implémentation et suivi-évaluation. Dans les entreprises, les marchés et les universités. Selon le Dr Georges Alain Etoundi Mballa, la caravane mobile « permettra d’être encore plus proche des communautés, en offrant la possibilité à tous, de connaître leur statut Covid-19 afin de protéger les personnes vulnérables, et surtout de limiter la propagation de la maladie ».

Les citoyens de la capitale sont invités à saisir l’opportunité de connaitre s’ils sont ou non porteurs du virus. « Nous encourageons donc, tous ceux qui n’ont pas encore effectué le dépistage du Covid-19, à saisir l’opportunité du passage des « Caravanes mobiles des 3T », pour se faire tester. De plus, nous invitons les Collectivités territoriales décentralisées (CTD) et les entreprises à sensibiliser davantage les uns et les autres pour la réussite de cette opération », encourage Dr Etoundi Mballa.