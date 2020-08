Cameroun : une conférence sur la crise anglophone va se tenir du 30 octobre au 1er novembre 2020

C’est ce qu’annonce la Coalition for Dialogue and Negociations. La conférence était initialement prévue en mars dernier. Elle a été renvoyée pour cause de crise sanitaire.

Cet autre grand raout sur la crise anglophone va se tenir par visioconférence et devrait réunir, selon ses organisateurs, tous les ressortissants des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest parties prenantes à ce conflit.

Les organisateurs justifient cette reprogrammation par les nouveaux développements dans les deux régions anglophones du Cameroun.

« Compte tenu de l’urgence de la situation et après des consultations en bonne et due forme en vue d’identifier une voie pour une négociation durable. Toutes parties prenantes, nous avons reporté la conférence internationale sur les conflits armés dans le sud du Cameroun au 30 octobre au 1er novembre 2020. En raison des restrictions de voyage, cette conférence ne sera organisée que virtuellement… Tous les Camerounais du Sud doivent se rassembler pour définir une voie vers des négociations durables et la fin des conflits armés », indique la coalition.

Deux points seront à l’ordre du jour de ce rassemblement : « Engager tous les segments et professionnels d’origine sud-camerounaise pour établir le point de vue de la majorité sur la voie vers une solution négociée permanente au conflit armé et développer un cadre détaillé pour une reconstruction post-conflit forte » ; et mettre en place un processus d’authentification crédible pour s’assurer que les décisions et les positions prises lors de cette conférence représentent les points de vue du courant séparatiste.

La Coalition for Dialogue and Negociations est une organisation de la société civile qui rassemble les Camerounais anglophones de la diaspora.