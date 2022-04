Cameroun : une convention de partenariat avec le Canada en faveur des PME

Achille Bassilekin II a signé hier 26 avril une convention avec François Awounkeu représentant pays de Cuso international.

En présence du Haut-Commissaire du Canada au Cameroun Richard BALE, une convention de partenariat avec François Awounkeu représentant pays de CUSO International «CUSO » a été signée.

Cette convention qui intervient dans le cadre de la poursuite de l’encadrement et l’accompagnement de ses cibles (PME, UES et Artisans), a pour objectifs d’appuyer le développement d’entreprises de production de biens et services portées par les femmes et les jeunes, dans les secteurs de l’artisanat, de l’économie sociale et des très petites entreprises.

Aussi, d’accompagner les porteurs d’entreprises dans la migration du secteur informel vers le secteur formel ; d’appuyer le développement de modèles d’affaires innovants et à fort potentiel économique auprès des entreprises répertoriées par le Minpmeesa ; et d’appuyer le développement ou le renforcement de plateformes/réseaux qui promeuvent l’entrepreneuriat comme moyen de développement économique local.

Cette convention intervient dans plusieurs filières. La diffusion de la culture d’entreprise ; l’assistance technique, notamment à travers l’organisation des sessions de formation et de renforcement des capacités en faveur des personnels du Minpmeesa, des PME, des Unités de l’Economie Sociale et des artisans; au développement des innovations dans les domaines des PME et économie sociale.

Par ailleurs, grâce à ce partenariat, les PME vont bénéficier de la recherche de financements pour la mise en œuvre de projets conjoints ; de la promotion des relations d’affaires entre les entreprises camerounaises et les entreprises partenaires de Cuso et à la mise en relation des organisations canadiennes et camerounaises dans des domaines d’intérêt commun.

Pour rappel, Cuso International est une organisation canadienne de développement née en 1961 et qui travaille à réduire la pauvreté et les inégalités grâce aux efforts de bénévoles hautement qualifiés, de partenariats collaboratifs et de donateurs compatissants.