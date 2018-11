Cameroun : une convention patronat-UNICEF sur les droits de l’enfant et des femmes

Le Groupement interpatronal du Cameroun (GICAM) a annoncé la signature, jeudi prochain dans la métropole économique, Douala, d’une convention de partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) portant sur la promotion et la défense des droits de l’enfant et des femmes.Ledit protocole d’accord, selon le communiqué, vise à créer un partenariat conjoint permettant la réalisation d’activités communes de sensibilisation de la population aux enjeux liés au respect des droits des enfants, soutenir les activités de promotion de leurs droits, former le personnel des entreprises identifiées sur la responsabilité sociale des entreprises.

S’agissant des activités, le GICAM prévoit la formation des entreprises du secteur privé partenaires sur les «Children business principles», l’organisation de visites de terrain des activités menées par l’UNICEF et ses partenaires, ainsi que des rencontres sectorielles avec le secteur privé.

Pour le patronat, cet accord s’inscrit notamment dans le cadre des missions de sa commission en charge du social, de l’emploi et de l’acquisition des compétences, et en sa qualité de membre du Comité national de lutte contre le travail des enfants mis sur pied en 2015.