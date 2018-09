Cameroun : une dizaine de morts dans un accident de la circulation

Une collision entre un bus et un camion est à l’origine du drame survenu le 6 septembre 2018 sur l’axe Yaoundé-Douala.

Un accident de la circulation est survenu le 06 septembre sur l’axe lourd Yaoundé-Douala. Le bilan provisoire fait état d’au moins une dizaine de morts, dont une femme et huit enfants. L’accident a fait de nombreux blessés. Le drame serait survenu suite une collision entre un gros porteur d’une agence de voyage et un camion vers Sombo, non loin de Boumnyebel, ville située à environ 1h30 de Yaoundé. La cause de cet accident serait liée à l’excès de vitesse du gros porteur.

La circulation est restée bloquée pendant plusieurs heures avant l’arrivée des autorités compétentes sur les lieux. Le recensement des personnes décédées et des blessées a débuté quelques heures après le nettoyage des sapeurs-pompiers.