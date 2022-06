Cameroun : une école pratique d’agriculture annoncée dans le Noun

Cet établissement sera logé dans l’arrondissent de Kouoptamo. La décision a été rendue pendant la tournée du Président de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Élevage et des Forêts (Capef) dans la région de l’Ouest.

C’est dans le but de rendre l’accès facile et pratique à toutes les populations désireuses d’améliorer leurs productions agricoles ou de se lancer dans une activité agrosylvopastorale que la CAPEF a décidé de la création d’une école pratique d’agriculture au profit de toute la région de l’Ouest et des populations de Kouoptamo.

Les chefs traditionnels des villages Njitapon et Njigoumbe dans l’arrondissent de Kouoptamo ont gracieusement offert 200 hectares de terrain à la CAPEF, une parcelle qui servira de site pour les édifices devant abriter l’école et les champs expérimentaux prévus à cet effet.

Le Cameroun comprenait jusqu’ici la seule école pratique d’agriculture de Binguela avec ses annexes de Dimako, Garoua et Ambam , à côté des Centres techniques d’agriculture et Collèges régionaux d’agriculture implantés à travers les 10 régions et aussi de l’unique Lycée technique agricole situé à Yabassi pour l’enseignement secondaire et bien-sûr la Faculté d’agronomie et des sciences agricoles de l’université de Dschang pour le niveau supérieur.

L’école Pratique d’agriculture de Kouoptamo vient compléter cette carte éducative des domaines agropastoraux.