Cameroun : une ferme avicole moderne pour améliorer la production nationale

En construction dans la localité de Nkolmelen, la ferme avicole futuriste a reçu ce 29 juin 2021 une visite du ministre de l’Elevage, des Pêches et Industries Animales, le docteur Taïga. Ce projet innovant est impulsé par l’entreprise Agrocam, leader dans ce secteur.

Nkolmelen, nous sommes dans le département de la Lékié, région du Centre. Dans cette petite localité de l’arrondissement d’Obala sortira de terre dans les prochains mois une ferme moderne qui se donne le challenge de produire près de 20 millions de OAC (œuf à couver) par cycle de production. Ceci pourra accroître et densifier considérablement l’offre nationale en matière de volaille.

Bâtie sur une superficie de dix hectares, cette ferme avicole moderne comprend douze bâtiments dont six se faisant face et séparés par une clôture. À l’intérieur de l’usine, deux chambres froides pour stocker des œufs seront aussi aménagées. Autour du site aussi, trois forages et une extension électrique seront servies pour les populations. En plus de cela, une route et le pont sur la rivière Mboma donnant sur l’usine ont déjà été réalisées par Agrocam. En tout, c’est près de 4 milliards de F CFA qui seront investis par cycle de production. Ce projet permettra de recruter des milliers de jeunes de cette localité et des environs, mais aussi de densifier la qualité du marché avicole national et limiter les importations dans ce domaine.

En visite sur le site du chantier ce mardi 29 juin, le Docteur Taïga, ministre de l’Élevage, des Pêches et Industries Animales qui était pour la circonstance accompagné des autorités administratives locales et de ses collaborateurs a salué les efforts du top management d’Agrocam et le projet. Dans son allocution, le membre du gouvernement a notamment noté la qualité du travail de l’entreprise Agrocam en lui réaffirmant son soutien : « S’il y a une entreprise qui me rassure c’est Agrocam« .

Aussi, il a insisté sur le fait que ce projet collait avec les ambitions du chef de l’Etat : « Vous êtes en droite ligne avec la vision du chef de l’Etat, celle de produire ce que nous consommons (…) c’est une révolution avicole tel que le chef de l’Etat le veut qui est en train de se produire« . Le responsable a aussi promis de revenir régulièrement sur le site pour vérifier l’implémentation des différents aspects du projet.