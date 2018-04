Cameroun : une indemnitÃ© aux soldats luttant contre les secessionnistes

Le chef de l’État camerounais, Paul Biya, a dĂ©cidĂ© du paiement d’une «prime de soutien» d’un montant de 30.000 FCFA par personne et par mois, jusqu’aux plus petits Ă©chelons, au profit des soldats engagĂ©s dans les opĂ©rations de paix et de sĂ©curitĂ© dans les rĂ©gions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, a appris APA dimanche auprès des services compĂ©tents du ministère de la DĂ©fense.Cette gratification, qui prend effet Ă compter de mars 2018, Ă©quivaut Ă la prime de guerre dĂ©jĂ versĂ©e aux personnels engagĂ©s dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram dans l’ExtrĂŞme-Nord.

Depuis fin 2016, l’armĂ©e camerounaise est fortement dĂ©ployĂ©e en zone anglophone, oĂą des activistes de la sĂ©cession ont Ă©tabli une forme de guĂ©rilla contre le pouvoir de YaoundĂ©, qu’ils accusent de marginaliser cette partie du pays qui reprĂ©sente quelque 20% des 25 millions de citoyens.

 Selon le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, l’armĂ©e a depuis lors perdu 27 Ă©lĂ©ments tombĂ©s Ă la suite d’actes terroristes, avec en outre 18 cas de viol sur des filles âgĂ©es de 13 Ă 18 ans attribuĂ©s auxdits indĂ©pendantistes.