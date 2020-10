Cameroun : une manifestation annoncée à Paris contre les ennemis du « Vivre ensemble »

Cinq organisations de la diaspora projettent organiser une manifestation le 17 octobre au Trocadero Paris pour soutenir les institutions et dénoncer les personnes qui s’attaquent aux institutions et ternissent l’image du Cameroun.

Une manifestation pour faire la promotion de la paix et dénoncer ceux qui s’attaquent aux institutions. Pour les cinq associations organisatrices, « l’heure est venue de taire les différences, et de constituer un bloc homogène contre les ennemies du Cameroun, de la Paix, et du Vivre Ensemble ». Il s’agit du Comité des Camerounais de l’extérieur (CCE), le Front républicain du Cameroun (FRC), les Citoyens pour la mémoire du Cameroun (CPMC), la Diaspora action Cameroun (DAC) et l’Omnisport sport et loisirs (OSEL).

Ces associations invitent les camerounais et africains respectueux du Cameroun à venir massivement le 17 octobre au Trocadero place des droits de l’homme, pour soutenir les Institutions du Cameroun, défendre l’Unité nationale et combattre toute idée ou acte propice à une ingérence étrangère.

« Cette manifestation vise à initier une mobilisation de l’ensemble des Camerounaises, Camerounais et les amis du Cameroun contre le sécessionnisme opportuniste et ses profiteurs aventuriers de la déstabilisation de nos institutions et du « Vivre ensemble » de nos populations dans notre pays, le Cameroun », justifie les organisateurs dans un texte qui circule sur la toile.

La manifestation vient s’opposer à l’activisme des éléments de la fameuse « Brigade anti-santinard » (BAS) qui ont récemment saqué des ambassades et organiser des évènements contre le pouvoir de Yaoundé.