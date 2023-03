Cameroun : une plateforme pour combattre les faux certificats de visite technique

Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe a signé un communiqué qui porte développement d’une plateforme numérique dénommée « CT-VERIF », ce 27 mars 2023.

Dans un communiqué signé ce 27 mars, Ernest Ngalle Bibehe annonce la mise en service de cette nouvelle plateforme. Elle rentre dans le cadre de la poursuite de la sécurisation du processus de contrôle technique et de la délivrance de la vignette de visite technique automobile au Cameroun.

« Cette plateforme, accessible au public via le lien www.mintct.cm, sera désormais utilisée non seulement par les différentes équipes en charge des contrôles routiers, mais aussi par les compagnies d’assurances et partout où la présentation d’un certificat de visite technique est nécessaire », précise le ministre.

En 2020, pour limiter cette fraude, le gouvernement a instauré un nouveau certificat de visite technique plus sécurisé. La plateforme qu’annonce le ministre des transports s’inscrit dont la continuité de ce combat.

La mesure s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme de sécurisation du processus du contrôle technique et la délivrance de la vignette de visite technique et la délivrance de la vignette de visite technique automobile au Cameroun et de la lutte contre les accidents de la circulation routière. Tout ceci en liaison avec l’état technique des véhicules et la circulation des véhicules sans ou avec des faux certificats de visite technique.