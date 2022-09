Cameroun : une plateforme pour outiller les cadres d’entreprises en management

Les dirigeants et cadres publics et privés, auront désormais la possibilité de se former en management à travers des cours en ligne.

Une nouvelle plateforme, vient de voir le jour. Son objectif : approfondir la connaissance des cadres d’entreprises en matière de management. Il s’agit de la plateforme E-learning « Ufunde », qui propose une solution numérique permettant de pallier, d’adapter les formations aux contraintes locales et africaines.

C’est ce 29 septembre 2022, qu’elle a été présentée au public. Il était question de rappeler des dispositions légales, en matière de nomination des cadres et dirigeants camerounais. Montrer que, les conséquences de l’usage du pouvoir discrétionnaire ont un impact sur la formation continue.

L’ex ministre des travaux public, Patrice Amba Salla a expliqué à cet effet que, « si les hommes qui, à la tâche ne sont pas formés, il est possible qu’il n’y ait pas de performance et s’ils sont nommés sur des bases qui ne sont pas celles qui visent la performance il est possible qu’on n’atteigne pas de performance ».

D’où la nécessité de la création d’une plateforme de E-learning, qui est une « solution apporté à la formation continue ». Cette formation, comprend trois niveaux selon le professeur Viviane Biwolé, promotrice, « il est question de démystifier le management car, tout le monde n’a pas forcement suivi un cursus de management pour être nommé… il faut être conscient du fait que, derrière ces nominations, il y a des compétences qu’il faut acquérir. Ensuite, démocratiser la formation, en la mettant à la disposition de tous les agents à des moindres coûts et enfin, accéder aux formations où que vous soyez », a décliné le professeur Viviane Biwolé, promotrice de cette plateforme mis sur pied dans le but de contrer l’évolution de la performance au sein des entreprises.

Nom africain, « Ufunde » signifie apprendre, se former. Elle offre 22 formations de qualités et est ouverte au camerounais et au monde entier avec un accès démocratisée. Elle a pour principale cible, les dirigeants et cadres supérieurs des entreprises publiques et privées, les experts en management et droit, les universitaires et les étudiants.

Rappelons qu’il s’agit d’un produit innovant de Obiv solution, un cabinet d’audit de conseil et de formation en management stratégique et opérationnel du professeur Viviane Ondoua Biwolé.