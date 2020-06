Cameroun : une poignée d’hommes politiques divisent le peuple selon Michel Ange Angouing

L’ancien ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative s’insurge contre la montée des discours haineux, et appelle les camerounais à la conscience patriotique.

Dans une tribune que vient de publier Michel Ange Angouing, il s’attaque à les dérives tribales au Cameroun. Selon le magistrat hors échelle, celles-ci sont entrevues par des hommes politiques.

« Croyons-nous que tous les Fang Beti votent pour Paul Biya ou pour les listes du Rdpc ? Que tous les Bamileké votent pour Maurice Kamto et tous les Anglophones pour Ni John Fru Ndi ou Joshua Osi ? Vouloir réduire le Cameroun à la dimension Fang Beti/Bamileké relève de l’escroquerie politique pensée et entretenue par une poignée d’hommes politiques de tous bords (Parti au pouvoir et opposition), sans actifs et/ou poids politiques réels, pour sauvegarder leurs intérêts personnels et égoïstes », écrit cet ancien procureur général près des cours d’appel des régions: de l’Ouest et du Sud.

Michel Ange Angouing pense qu’on ne peut pas prétendre aimer le Cameroun et y semer en même temps les graines de la division et du tribalisme. Dans un contexte où, l’ancien avocat général observe que l’intégration nationale se renforce. « Les mariages mixtes, le métissage sont une réalité vraie et incontournable (…) Et puis, entre nous, qui ignore que chaque Beti ou chaque grand homme Beti a un prête-nom Bamileké pour “faire les affaires” ! Arrêtons de nous jeter la poudre aux yeux », invite-t-il.

L’élite de Doumaintang dans région l’Est plaide en faveur de la conscience patriotique. « Nos positions sociales, nos convictions politiques (réelles, feintes ou supposées) et les avantages y afférents ne nous donnent pas la liberté de jouer avec la République sous le prétexte fallacieux, de soutenir le Président de la République mieux que d’autres »

Il ajoute : « Nos ambitions politiques, sociales ou professionnelles. Nos différences, nos chapelles politiques, ne doivent pas nous conduire fatalement à travestir la vérité qui elle triomphera toujours sur le mensonge. C’est la politique vertueuse. Une utopie? Il suffit d’y croire. La cohésion du Cameroun, la paix sociale et même son développement sont une affaire de tous et de chacun en toute équité ».