Cameroun : une radio communautaire pour Olamze

L’infrastructure a coûté 40 millions Fcfa et a été inaugurée par l’ambassadeur de France au Cameroun ce 9 mars dans la région du Sud.

Les ondes de radio Nku Nnam, 98.0 Fm – « le tam tam du village » en Ntumu, la langue locale – arrosent désormais tout le département de la Vallée du Ntem, dans la région du Sud du Cameroun. Mais aussi Oyem au Gabon et quatre communes de la Guinée équatoriale.

Réalisée dans le cadre du projet « Radios communautaires » du Programme national de développement participatif (Pndp), sur fonds Contrat de désendettement et de développement (C2D) de l’Agence française de développement (Afd), la radio communautaire d’Olamze a pour ligne éditoriale, « le développement local », informe Daniel Ebozo’o le chef de station.

« Nku Nnam Fm a permis aux populations de souder davantage les liens familiaux. Notre ligne éditoriale tourne autour du développement local. Nous ouvrons à 5h et nous fermons à 21h », explique le chef de station. Dans cette petite commune de 12 000 habitants, la radio diffuse en Français, en Anglais et en Ntumu.

Christophe Guilhou, l’ambassadeur de France au Cameroun qui a fait le déplacement d’Olamze pour cette inauguration s’est dit « impressionné par la technicité, la console qui permet d’écouter de la musique et où on peut mettre tous les types de supports : les cassettes jusqu’aux clés Usb, dans un studio climatisé, insonorisé, des bureaux très propres ; et une très belle petite bibliothèque ».

La construction de la radio communautaire d’Olamze a couté 40 millions Fcfa. Cette réalisation fait partie d’un projet de construction et de réhabilitation de radios communautaires à travers le pays. Financé par l’Afd et mis en œuvre par le Pndp, le projet entier est évalué à plus de 900 millions Fcfa. Depuis 2013, 12 radios communautaires ont été créées et 8 ont été réhabilitées.